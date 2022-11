Copa do Mundo 2022: hino da Inglaterra é alterado após morte da Rainha Elizabeth II

No primeiro jogo da Inglaterra na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (21), o hino do país foi entoado em uma versão diferente. Com a morte da rainha Elizabeth II, a torcida e os jogadores mudaram a música, que se chamava “God Save The Queen”, para “God Save The King”, fazendo referência ao rei Charles III.

Em 1950, quando a Inglaterra estreou na Copa do Mundo, o hino do país era cantado na versão original. Três anos depois, com a morte do Rei George VI, a música foi modificada, com o substantivo “rainha”, por causa da posse de Elizabeth II. Desde então, com os 70 anos de reinado da monarca, o hino ainda não havia sido alterado.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)