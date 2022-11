Copa do Mundo 2022: Tite deve definir nesta segunda-feira os titulares para estreia contra a Sérvia

Após um período intenso de treinos e uma folga, o técnico da Seleção Brasileira pretende utilizar nesta segunda-feira, pela primeira vez desde o início da Copa do Catar, os 11 titulares que fazem a estreia contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24), às 16 horas. Considerando a data de apresentação, dia 14 de novembro, nenhuma seleção treinou tanto quanto a nossa.

Nos últimos dias, o comandante e a comissão técnica fizeram um trabalho de estímulo aos atletas, criando disputas entre jogadores da mesma posição, e se mostraram bastante satisfeitos com os resultados e a entrega do elenco. Na última sexta, o presidente da CBF disse em entrevista que o trabalho parecia jogo, de tão pegado.

Tite já possui uma base bem definida e pelo menos dois sistemas de jogo favoritos - com dois alas ou meia ao lado de Casemiro -, mas tem prolongado ao máximo a definição do time. A especulação é que o mistério termine nesta segunda-feira.

Para a estreia, a ideia do treinador é posicionar os jogadores para o enfrentamento de uma linha defensiva de cinco atletas, já que a Sérvia atua com três zagueiros e dois alas. Tite também simulou dois atacantes de área e um pela esquerda, mais avançado, reproduzindo a dupla Mitrovic e Vlahovic, mais o meia-esquerda Kostic.

Nos últimos cinco treinos em Turim e trabalho em Doha, Tite deu prioridade ao trabalho com pontas abertos e Lucas Paquetá mais centralizado, mesma área de Fred e Bruno Guimarães.

Panorama

Na defesa, a previsão é que Alisson permaneça titular. Passando para as laterais, é provável que Danilo e Alex Sandro sejam confirmados, para maior consistência na marcação em cima da dupla da Juventus. Por fora correm ainda Alex Telles e Daniel Alves, bem avaliados nos últimos trabalhos com bola.

A zaga brasileira é praticamente a mesma de todo o ciclo da Copa, com Marquinhos e Thiago Silva. À frente da defesa, Casemiro pode aparecer como primeiro homem, mas outros três correm por fora. Fred jogou algumas partidas das eliminatórias e dois amistosos, no entanto, Tite deve privilegiar a ofensividade, o que favorece a entrada de Bruno Guimarães e a alternativa de Lucas Paquetá.

No ataque, as definições aparentemente são mais claras. Se Tite resolver manter o histórico de trabalho, Vini Jr pode entrar pela esquerda, enquanto Neymar vem por trás dos atacantes. Richarlison é o camisa 9, e Raphinha, opção em bola parada, surge na ponta-direita.

"Com Vinicius ou Paquetá temos de nos adaptar com quem está na nossa frente. O Paquetá tem mais posse de bola, o Vinicius é mais agudo, ataca mais. Então, obviamente, com o Vinicius eu tenho que ficar mais para poder dar espaço para ele atacar, e com Paquetá posso atacar mais, jogando com ele pelo lado", analisa Alex Sandro, que reforçou não saber se começa jogando.