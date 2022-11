Estrelas marcam e Estados Unidos e País de Gales empatam pelo Grupo B da Copa do Mundo de 2022

No duelo dos falantes da língua inglesa, Estados Unidos e País de Gales empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira (21) no estádio Ahmad Bin Ali., no Catar, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2022. A partida foi movimentada e contou com gols de estrela de ambas as equipes: Timothy Weah, para os americanos, e Gareth Bale, para os galeses.

VEJA MAIS

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos de jogo foram marcados por amplo domínio dos Estados Unidos. Os americanos até finalizaram pouco para o gol, mas tinham boa vantagem na posse de bola: 62% contra 37% dos galeses.

O placar estava zerado quando, aos 10 minutos, Rodon quase marcou contra para os EUA e, logo depois, Sargent carimbou a trave galesa, contando com boa defesa do goleiro Hennessey.

Aos 35 minutos, Timothy Weah tratou de colocar justiça no placar. O filho de George Weah, melhor jogador do mundo de 1995, finalizou com categoria, aproveitando bom lançamento de Pulisic, na saída do goleiro de Gales, e tirou o zero do placar.

Segundo tempo

No segundo tempo, os Estados Unidos diminuíram o ímpeto ofensivo, apesar de ainda continuar com as melhores chances da partida. Antes da metade da etapa final, os americanos chegaram ao gol com Pulisic, em jogada bem interceptada pelo zagueirão de Gales, Roberts.

Com o passar do tempo, os galeses foram gostando do jogo e controlando mais as ações ofensivas. O time britânico passou a realizar forte marcação no meio de campo e roubar a bola ainda em posições adiantadas no gramado. No entanto, todas as jogadas de real perigo vinham de bolas aéreas, bem defendidas pela defesa americana.

Apesar da insistência em jogadas pelo alto, o gol de empate de Gales saiu pelo chão. Bale recebeu dentro da área e sofreu pênalti de Zimmermann. O ídolo britânico bateu no canto superior esquerdo do goleiro e deu o empate à Gales.

Próximos compromissos

Gales e Estados Unidos voltam a campo na próxima sexta-feira (21), pela segunda rodada do Grupo B. Os britânicos encaram o Irã, às 7h (de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali. Mais tarde, às 16h (de Brasília), os americanos enfrentam a Inglaterra, no estádio Al Bayt.