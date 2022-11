Primeiro gol dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022 foi marcado por filho de ex-melhor do mundo

O atacante Timothy Weah marcou o primeiro gol do Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022. O jogador do Nice, da França, carrega uma história familiar vitoriosa. Ele é filho do ex-atacante George Weah, eleito o melhor jogador pela revista France Football em 1995.

Ao contrário do filho, George Weah nunca disputou uma Copa do Mundo. Nascido na Libéria, na África, pequeno país africano, o atacante nunca conseguiu se classificar com a seleção liberiana para o Mundial.

Quando profissional, George Weah recebeu destaque na década de 1990, quando defendeu o Milan por cinco temporadas. Na temporada em que venceu o título de melhor do mundo, o atacante disputou 36 partidas e marcou 15 gols pela equipe rossonera.

George Weah, melhor jogador do mundo em 1995 (CARLO FERRARO / AFP)

A semente plantada no passado, como ídolo nacional, o projetou como político e, hoje, chefe de Estado. Em 2017, Weah foi eleito presidente da Libéria.

Apesar da história do pai ser intimamente ligada à Libéria, Timothy Weah decidiu defender as cores dos Estados Unidos, país onde nasceu, no futebol. Em 2010, com auxílio de George, Timothy deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do New York Red Bulls. Depois, o atacante migrou para o PSG, onde fez sua estreia como profissional. Já desde 2019, Weah está no Nice, da França.