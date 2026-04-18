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Polícia

Colisão entre motocicletas deixa dois feridos na avenida Hélio Gueiros, em Ananindeua

Um dos envolvidos não usava capacete no momento da colisão

O Liberal
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Vídeo mostra vítimas após batida entre moto particular e mototáxi na Hélio Gueiros (Reprodução/ Redes sociais)

Dois homens ficaram feridos em um acidente de trânsito registrado no início da manhã deste sábado (18), na avenida Governador Hélio Gueiros, esquina com a Avenida Principal, em frente ao conjunto Antônio Queiroz, no bairro 40 Horas, em Ananindeua.

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O caso foi registrado na madrugada deste sábado (11)

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O corpo da vítima foi localizado na manhã de sexta-feira (10)

De acordo com informações preliminares, a colisão envolveu uma motocicleta de passeio e um mototáxi, que estava uniformizado no momento do acidente. Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria causado a colisão.

Segundo testemunhas, um dos motociclistas estaria embriagado e teria tentado realizar uma ultrapassagem. No entanto, a polícia ainda não confirmou esses detalhes. O caso não chegou ser resgistrado na delegacia, que atende a área, segundo informou a Polícia Civil do Pará em nota ao Grupo Liberal na tarde deste sábado. 

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma das vítimas caída no chão, gritando de dor, com a perna presa nas ferragens da motocicleta. Um segundo homem aparece caído na via, aparentemente desacordado.

Uma das vítimas apresentava escoriações e suspeita de fratura na perna. Um dos envolvidos, identificado como Marcos Rodrigo Silva de Sousa, de 40 anos, não utilizava capacete no momento do acidente.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro. Uma das vítimas foi encaminhada para a UPA da Cidade Nova, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde do segundo envolvido não havia sido detalhado até a última atualização desta reportagem.

 

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