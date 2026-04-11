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Polícia

Motociclista morre ao colidir com caminhão parado em estrada de Tucuruí

O caso foi registrado na madrugada deste sábado (11)

O Liberal
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Imagem meramente ilustrativa. (Foto: Arquivo pessoal | O Liberal)

Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (11), em Tucuruí, no sudeste do Pará. A vítima, que foi identificada como Edinaldo, colidiu com a traseira de um caminhão que estava parado na pista. O caso foi registrado no trecho que é utilizado por motoristas que passam pela Vila Permanente como alternativa de acesso à BR, em direção às eclusas.

De acordo com informações preliminares, o motociclista não teria percebido o caminhão que estava estacionado na via, próximo a uma curva. A principal suspeita é de que a pouca iluminação e a possível falta de sinalização do veículo tenham dificultado a visualização, impedindo que o condutor evitasse a colisão. Com o impacto, a vítima morreu ainda no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima parada na pista, já sem vida. Outros condutores que passaram pelo local ainda tentaram ajudar Edinaldo, mas ele estava sem sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Científica. Há informações de que Edinaldo seria morador de Breu Branco. O corpo foi removido já durante a manhã deste sábado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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Acidente de trânsito

colisão entre moto e caminhão
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