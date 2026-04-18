motociclista morre em acidente na br-222, em marabá

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito registrado na BR-222, nas proximidades do Núcleo Morada Nova, entre o Residencial Tiradentes e o próprio Morada Nova, em Marabá, no sudeste do Pará.

O sinistro ocorreu na tarde de sexta-feira (17). Segundo o portal Debate, imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de carga parado na pista e a motocicleta completamente destruída ao lado. O motociclista foi encontrado caído ao solo, já sem vida. Nesse primeiro momento, a vítima não foi identificada.

As primeiras informações indicam que a carreta teria passado por cima da cabeça da vítima, provocando o rompimento do capacete devido à força do impacto. Ainda não há confirmação oficial sobre a dinâmica do acidente, o que deverá ser investigado agora.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou os primeiros levantamentos e orientou o fluxo de veículos na rodovia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e realização dos exames necessários. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.