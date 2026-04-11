Entregador de merenda escolar morre após acidente de moto em Pacajá

Paulo Henrique da Conceição Cantanhede, de 25 anos, morreu após se envolver em um acidente de motocicleta na noite de quinta-feira (9), no município de Pacajá, no sudoeste do Pará. O corpo dele foi encontrado por familiares na manhã de sexta-feira (10).

De acordo com informações repassadas à polícia, o último contato da vítima com a família ocorreu por volta das 20h30, quando ele informou que havia realizado a entrega de um carregamento de merenda escolar na Vila do J e estava a caminho de casa. Diante da demora no retorno, parentes iniciaram buscas ainda durante a noite, mas sem sucesso.

O acidente ocorreu em um ramal localizado na região do Assentamento Cururuí, entre a Vila do E e a Vila do J. Imagens feitas por moradores indicam que o jovem pode ter perdido o controle da moto, derrapado e caído, batendo a cabeça no chão, o que pode ter causado um trauma na região do pescoço.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Pacajá. A Polícia Civil solicitou a realização de perícia à Polícia Científica do Pará e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.