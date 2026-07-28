Colisão entre caminhões e carreta termina em morte na BR-155, em Xinguara

Um homem identificado como Dannyel Saraiva Batista morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (28/7) na BR-155, a cerca de 5 quilômetros do distrito de Rio Vermelho, conhecido como Gogó da Onça, no município de Xinguara, sul do Pará. Segundo a Polícia Militar (PM), a colisão envolveu um caminhão boidadeiro, um caminhão-baú com produtos frigoríficos e uma carreta que transportava grãos. Testemunhas disseram que um dos veículos teria tentado realizar uma ultrapassagem, momento em que aconteceu a batida. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Nas redes sociais, vídeos do caso foram compartilhados e mostram a dimensão do impacto entre as carretas. Pelas imagens, é possível ver os veículos destruídos e, um deles, às margens da rodovia, além de outras pessoas sendo socorridas. “O (caminhão) boideiro, o motorista está lá dentro, morto. O caminhão frigorífico acabou. Mas quem morreu foi o rapaz do boiadeiro, (...) quebrou o pescoço, esmagou a cabeça”, disse o cinegrafista amador.

VEJA MAIS

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMPA) e da PM foram acionadas ao local por volta das 10h20. Quando os militares chegaram ao local, constataram o sinistro. O CBMPA realizou a retirada do corpo de Dannyel, que ficou preso nas ferragens do caminhão boiadeiro. Por conta do episódio, o trânsito na BR-155 ficou totalmente bloqueado. Com ajuda de uma escavadeira, as autoridades conseguiram retirar o veículo que impedia a passagem dos outros condutores.