Homem é preso suspeito de matar duas pessoas e balear outra em ataques a tiros em Itaituba

A Polícia Civil informou que as investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos, esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar a motivação dos crimes

Homem é preso suspeito de matar duas pessoas e balear outra em ataques a tiros em Itaituba. ( Foto: Reprodução/ Giro Portal )

Um homem foi preso em flagrante suspeito de envolvimento em dois ataques a tiros que deixaram duas pessoas mortas e um homem ferido na noite desta segunda-feira (27), em Itaituba, no sudoeste do Pará. A prisão foi realizada em uma ação integrada das polícias Civil e Militar.

Os crimes aconteceram em diferentes pontos da cidade e, inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese de que ambos os atentados haviam sido praticados pelo mesmo autor.

O primeiro ataque ocorreu na 32ª Rua, após a Travessa Raimundo Preto. Segundo informações preliminares, um casal caminhava pela via quando foi surpreendido por um homem que se aproximou em uma bicicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo. A mulher morreu no local e o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Pouco tempo depois, um segundo homicídio foi registrado entre as 29ª e 30ª ruas. A vítima caminhava pela via quando foi abordada por um suspeito armado, que efetuou os disparos. O homem morreu ainda no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. "A Delegacia de Homicídios de Itaituba instaurou um inquérito policial para apurar o caso. Até o momento, foi confirmada a morte de duas vítimas, e uma terceira foi socorrida e encaminhada para atendimento médico", informou.