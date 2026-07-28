Suspeito de assaltar casas, 'Camundongo' morre após ação policial em São Francisco de Pará

Um homem, de nome não divulgado, conhecido pelo apelido de “Camundongo”, morreu em uma ação da Polícia Militar nesta terça-feira (28/7), em São Francisco do Pará, nordeste do estado. Segundo a PM, ele era suspeito de envolvimento em diversos roubos a residências no município.

Segundo a PM, o suspeito fugiu da abordagem dos agentes e abandonou uma motocicleta Honda Pop 100, de cor vermelha. Ele correu para dentro de uma casa localizada na entrada do bairro Almir Gabriel. Conforme as autoridades, diante da situação, os policiais realizaram o cerco ao imóvel para capturá-lo.

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No momento em que os militares adentraram na residência, “Camundongo” sacou uma arma de fogo, ainda de acordo com a PM. Com isso, a polícia baleou o suspeito. "Várias vítimas e testemunhas o reconheceram como autor do fato [roubos]. A Polícia Militar tomou conhecimento de que ele estaria escondido, chegou ao local e sacou uma arma de fogo, resistindo à prisão e foi baleado”, detalhou o tenente Maciel, do 5º Batalhão.

Após ser alvejado, o suspeito foi socorrido pela Polícia Militar ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. Após a ação, os agentes apreenderam uma arma de fogo e munições que estavam com o suspeito.

O armamento foi apresentado à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a PC disse que o caso foi registrado na Delegacia de São Francisco do Pará. “O suspeito entrou em confronto com a guarnição da Polícia Militar. Ele foi baleado e encaminhado para atendimento médico mas não resistiu aos ferimentos. Uma arma de fogo e uma motocicleta abandonada pelo suspeito foram entregues para os procedimentos cabíveis”, comunicou.