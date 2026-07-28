Mulher é morta a facadas na frente dos filhos em Ulianópolis; suspeito se entrega à polícia

A Polícia Civil informou que todas as circunstâncias do crime seguem sendo investigadas

Uma mulher de 25 anos foi morta na noite de segunda-feira (27), em Ulianópolis, no sudeste do Pará. O caso, registrado na rua Jarana, no bairro Boa Vista, é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. A vítima foi identificada como Maria Fernanda Lopes Silva.

Segundo a Polícia Civil, Maria Fernanda deixa três filhos, de 5, 7 e 10 anos de idade. As crianças estavam na residência no momento em que o crime aconteceu.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do 46º Pelotão Destacado foi acionada por moradores da região após o crime. No local, os policiais solicitaram o apoio da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo.

Ainda conforme a PM, o suspeito compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil de Ulianópolis, onde confessou ter cometido o crime. De acordo com o relato apresentado às autoridades, o feminicídio teria sido motivado por uma discussão.

O homem foi preso em flagrante e autuado pelo crime de feminicídio, permanecendo à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que todas as circunstâncias do caso continuam sendo investigadas.