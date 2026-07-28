Homem é encontrado morto com marcas de violência no corpo e sinais de tortura em Ananindeua

Um homem, identificado como Vinicius Silva, de 24 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (28/7) na Travessa Primeira, no bairro de Águas Lindas, próximo a uma empresa de higienização, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, moradores localizaram a vítima, que apresentava marcas de golpe de terçado na parte de trás da cabeça.
A PM se deslocou até o endereço e constatou o cadáver. Os militares do 30º Batalhão tentaram conversar com os moradores, mas a “lei do silêncio” impera no local. Ninguém viu, ouviu nada ou reconheceu a vítima. A suspeita dos agentes é que o homem tenha sido desovado no local. Tudo será apurado pelas autoridades competentes. A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo.
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“Ele apresenta várias lesões na cabeça e também foi degolado, quando é golpe grande na parte posterior do pescoço. Ele foi imobilizado, pé e mão, torturado, depois morto, e o último estágio foi a desova nessa área. Acho que (a morte) foi durante a noite (segunda)", explicou o perito criminal Benedito Cordeiro.
A família de Vinícius esteve no local e reconheceu o corpo. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia do Júlia Seffer. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo canal Iara, via WhatsApp, no número (91) 3210-0181. O sigilo é garantido.