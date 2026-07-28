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Homem é encontrado morto com marcas de violência no corpo e sinais de tortura em Ananindeua

Segundo a Polícia Militar, moradores localizaram a vítima, que apresentava marcas de golpe de terçado na parte de trás da cabeça

O Liberal

28 de julho de 2026 às 14:26

Modificado em 28 de julho de 2026 às 15:11

A imagem em destaque mostra policiais civis, científicos e militares no local onde o corpo estava.

A imagem em destaque mostra policiais civis, científicos e militares no local onde o corpo estava. ( Foto: Foto: Carmem Helena | O Liberal )

Um homem, identificado como Vinicius Silva, de 24 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (28/7) na Travessa Primeira, no bairro de Águas Lindas, próximo a uma empresa de higienização, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, moradores localizaram a vítima, que apresentava marcas de golpe de terçado na parte de trás da cabeça.

Corpo Ananindeua
Foto: Carmem Helena | O Liberal
Foto: Carmem Helena | O Liberal

A PM se deslocou até o endereço e constatou o cadáver. Os militares do 30º Batalhão tentaram conversar com os moradores, mas a “lei do silêncio” impera no local. Ninguém viu, ouviu nada ou reconheceu a vítima. A suspeita dos agentes é que o homem tenha sido desovado no local. Tudo será apurado pelas autoridades competentes. A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo.

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“Ele apresenta várias lesões na cabeça e também foi degolado, quando é golpe grande na parte posterior do pescoço. Ele foi imobilizado, pé e mão, torturado, depois morto, e o último estágio foi a desova nessa área. Acho que (a morte) foi durante a noite (segunda)", explicou o perito criminal Benedito Cordeiro. 

A família de Vinícius esteve no local e reconheceu o corpo. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia do Júlia Seffer. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo canal Iara, via WhatsApp, no número (91) 3210-0181. O sigilo é garantido.

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