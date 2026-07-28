Santarém: Corpo de jovem que estava desaparecido no rio Curuá-Una é encontrado

A vítima estava presa entre pedras em um trecho de corredeiras e só foi localizada após a redução do nível do rio

O corpo do jovem Natanael Silva Sousa, de 20 anos, que havia desaparecido nas águas do rio Curuá-Una, em Santarém, no oeste do Pará, foi encontrado no fim da tarde desta segunda-feira (27). A vítima estava presa entre pedras em um trecho de corredeiras e só foi localizada após a redução do nível do rio, provocada pela diminuição da vazão da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una, medida adotada para auxiliar as buscas. Após o resgate, o corpo foi removido e encaminhado para os procedimentos legais. A Polícia Civil investiga o caso.

O desaparecimento ocorreu no fim da manhã de domingo (26). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o jovem tentava atravessar o rio a pé ao lado de um amigo. Os dois pescavam na região desde o sábado (25) e decidiram caminhar até uma área de pedras, quando foram surpreendidos pela força da correnteza.

De acordo com o relato do sobrevivente, ele conseguiu completar a travessia, mas o amigo, que vinha logo atrás, foi arrastado pelas águas e desapareceu.

Ainda no domingo, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o reconhecimento da área e constataram que o trecho apresentava condições extremamente perigosas para mergulho, devido à forte correnteza, às corredeiras e à grande quantidade de pedras. Por causa dos riscos, as buscas submersas foram programadas para a manhã de segunda-feira.