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Suspeito de homicídios e assaltos, ‘Zerado’ morre em confronto com a PM em Bragança

Segundo o 33º BPM, "Zerado" era investigado por envolvimento em roubos e homicídios e vinha sendo procurado pelas forças de segurança

O Liberal

22 de julho de 2026 às 09:09

Modificado em 22 de julho de 2026 às 10:28

Segundo a PM, "Zerado" era considerado um suspeito de alta periculosidade e vinha sendo procurado pelas forças de segurança no município

Segundo a PM, "Zerado" era considerado um suspeito de alta periculosidade e vinha sendo procurado pelas forças de segurança no município ( Foto: Foto: Reprodução/ Portal Notícias Bragança )

Um homem conhecido como "Zerado" morreu durante um confronto com a Polícia Militar na noite de terça-feira (21), em Bragança, no nordeste do Pará. Segundo a PM, ele era investigado por envolvimento em roubos e homicídios.

Segundo o coronel Prata, comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar (33º BPM), "Zerado" era considerado um suspeito de alta periculosidade e vinha sendo procurado pelas forças de segurança no município.

"É um elemento perigosíssimo. Vinha sendo procurado na cidade e se escondia pelos becos", afirmou, em entrevista à imprensa local. Ainda segundo o coronel Prata, a guarnição recebeu informações de que o suspeito estaria transitando pela região de Bacuriteua. Ao chegar ao local indicado, os policiais foram recebidos a tiros.

"Hoje, a guarnição recebeu a informação de que o suspeito estaria pelo Bacuriteua, transitando. Ao chegar ao local indicado, ele tentou trocar tiros com a equipe e houve revide", disse.

O coronel Prata informou ainda que "Zerado" era envolvido em diversos homicídios e assaltos registrados em Bragança, além de integrar uma facção criminosa. Em nota, a Polícia Militar informa que, durante diligências nesta terça-feira (21) na Vila do Acarajó, em Bragança, para prender um suspeito de homicídios e integrante de facção criminosa, o homem reagiu e atirou contra os agentes, que reagiram e o atingiram. Ele foi socorrido à UPA de Bragança, mas não resistiu e veio a óbito. O caso foi registrado na delegacia do município.

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