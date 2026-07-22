suspeito de homicídios e assaltos, ‘zerado’ morre em confronto com a pm em bragança

Um homem conhecido como "Zerado" morreu durante um confronto com a Polícia Militar na noite de terça-feira (21), em Bragança, no nordeste do Pará. Segundo a PM, ele era investigado por envolvimento em roubos e homicídios.
Segundo o coronel Prata, comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar (33º BPM), "Zerado" era considerado um suspeito de alta periculosidade e vinha sendo procurado pelas forças de segurança no município.
"É um elemento perigosíssimo. Vinha sendo procurado na cidade e se escondia pelos becos", afirmou, em entrevista à imprensa local. Ainda segundo o coronel Prata, a guarnição recebeu informações de que o suspeito estaria transitando pela região de Bacuriteua. Ao chegar ao local indicado, os policiais foram recebidos a tiros.
"Hoje, a guarnição recebeu a informação de que o suspeito estaria pelo Bacuriteua, transitando. Ao chegar ao local indicado, ele tentou trocar tiros com a equipe e houve revide", disse.
O coronel Prata informou ainda que "Zerado" era envolvido em diversos homicídios e assaltos registrados em Bragança, além de integrar uma facção criminosa. Em nota, a Polícia Militar informa que, durante diligências nesta terça-feira (21) na Vila do Acarajó, em Bragança, para prender um suspeito de homicídios e integrante de facção criminosa, o homem reagiu e atirou contra os agentes, que reagiram e o atingiram. Ele foi socorrido à UPA de Bragança, mas não resistiu e veio a óbito. O caso foi registrado na delegacia do município.