Mulher de 25 anos desaparece após sair de bar em Santarém

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Dayse Diniz, de 25 anos, que está desaparecida desde a última sexta-feira (24), em Santarém, no oeste do Pará. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela família registram os últimos momentos em que a jovem foi vista, antes de desaparecer.

As primeiras gravações mostram Dayse na saída de um bar localizado no bairro Nova República. Nas imagens, ela aparece usando um vestido longo, de cor clara – aparentemente branco ou amarelo – enquanto conversa com alguns homens na porta do estabelecimento. O registro, no entanto, não permite identificar se ela deixou o local na companhia dessas pessoas ou se seguiu outro destino.

Em outro trecho das imagens, a jovem já aparece na garupa de uma motocicleta, acompanhada por um homem. É possível perceber que o vestido está um pouco levantado na altura das pernas, dando a entender que ela poderia estar ferida na altura do joelho.

A motocicleta para próximo a um grupo de pessoas e um homem se aproxima da jovem. Pelas imagens, ele parece despejar um líquido sobre o ferimento, possivelmente para limpar o local. Dayse demonstra reações compatíveis com dor durante esse momento, o que levanta a hipótese de que ela pudesse ter sofrido uma queda ou algum outro tipo de lesão antes da gravação. No entanto, as circunstâncias do ferimento ainda são desconhecidas.

Após esse atendimento, a mulher volta a subir na motocicleta e deixa o local na companhia do mesmo homem. As imagens não mostram para onde eles seguiram, nem esclarecem o que aconteceu em seguida.

Preocupados com o desaparecimento, familiares registraram um boletim de ocorrência em uma unidade policial e pedem a colaboração da população. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Dayse Diniz pode entrar em contato com as autoridades policiais ou procurar a delegacia mais próxima.