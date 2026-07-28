Ataques a tiros deixam duas pessoas mortas e uma ferida em Itaituba

Polícia Civil investiga se os dois atentados, registrados na noite de segunda-feira (27), foram praticados pelo mesmo suspeito

Na noite desta segunda-feira (27), dois ataques a tiros registrados em diferentes pontos de Itaituba, no sudoeste do Pará, deixaram duas pessoas mortas e um homem ferido. A Polícia Civil investiga a possibilidade de que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo suspeito, que foi preso.

O primeiro atentado ocorreu na 32ª Rua, após a travessa Raimundo Preto. Segundo informações divulgadas pelo Giro Portal, um casal, que ainda não teve a identidade divulgada, caminhava pela via quando foi surpreendido por um homem que se aproximou em uma bicicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

As vítimas foram atingidas por aproximadamente sete tiros. A mulher morreu ainda no local. Já o homem foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O atirador fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado.

Pouco tempo depois, um segundo homicídio foi registrado entre as 29ª e 30ª ruas. De acordo com as informações iniciais apuradas pela polícia, um homem caminhava pela via quando foi abordado por um suspeito armado, que efetuou os disparos. A vítima morreu no local.

A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que os dois atentados tenham sido praticados pelo mesmo autor, hipótese que será apurada durante o andamento das investigações.

Equipes das polícias Militar e Civil realizaram os primeiros levantamentos nos locais dos crimes e isolaram as áreas para o trabalho da perícia. Os corpos foram removidos pelo pela Polícia Científica e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).