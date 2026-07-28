Vítimas de acidente são identificadas após queda de micro-ônibus no rio Curuá-Una, em Santarém

A única sobrevivente identificada até o momento é Marinete Caetano Oliveira, mãe de um adolescente de 14 anos que segue desaparecido

O motorista e o adolescente que desapareceram após a queda de um micro-ônibus de passageiros da ponte sobre o rio Curuá-Una, na PA-370, em Santarém, no oeste do Pará, já foram identificados. As vítimas são Denilson Deodoro, que conduzia o veículo, e Kailan Oliveira, de 14 anos. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27), por volta das 5h35.

O micro-ônibus seguia de Uruará para Santarém quando, segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção ao atravessar a ponte. O veículo saiu da pista e caiu nas águas do rio Curuá-Una.

A única sobrevivente identificada até o momento é Marinete Caetano Oliveira, mãe de Kailan. Ela conseguiu sair do veículo após a queda e foi socorrida inicialmente por um morador da região. Em seguida, recebeu atendimento da equipe de saúde da Vila de Guaraná e, após os primeiros socorros, foi transferida para o Hospital Municipal de Santarém.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas pelos desaparecidos. De acordo com os bombeiros, os mergulhadores já estavam mobilizados para atender outra ocorrência de desaparecimento no mesmo rio quando receberam o chamado sobre o acidente. “A gente já estava com uma equipe de mergulhadores formada para fazer as buscas de um jovem que desapareceu ontem nas águas e, infelizmente, fomos surpreendidos com essa outra ocorrência”, relatou o sargento S. Júnior.

As buscas são consideradas de alta complexidade devido à forte correnteza do rio Curuá-Una e à grande quantidade de pedras no trecho onde o micro-ônibus caiu.

O diretor da agência da Cootait em Santarém, Vanderlei Faustino, informou que o motorista viajava em comboio com outro veículo da cooperativa, mantendo uma distância aproximada de dez minutos entre eles. “Ele tinha dois carros, um vinha atrás do outro, a uma distância aí de 10 minutos de diferença, e o segundo carro passou e não viu, chegou em Santarém e não chegou o primeiro”, explicou.

A cooperativa informou que o micro-ônibus era um modelo novo, submetido a manutenções regulares, descartando, em um primeiro momento, a hipótese de falha mecânica.

Em nota oficial, a Cootait esclareceu que o veículo retornava para Santarém após a realização de um frete e confirmou que, além do motorista, viajavam uma mulher e seu filho adolescente. “A Cooperativa COOTAIT está acompanhando de perto a situação, prestando todo o apoio necessário às famílias envolvidas e colaborando com as autoridades competentes”, informou a cooperativa.