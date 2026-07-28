Corpo de motorista é encontrado após queda de micro-ônibus no rio Curuá-Una, em Santarém

O corpo do motorista Denilson Deodoro foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), um dia após o micro-ônibus em que ele dirigia cair da ponte sobre o rio Curuá-Una, na rodovia PA-370, em Santarém, no oeste do Pará. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelo adolescente Kailan Oliveira, de 14 anos, que segue desaparecido.

O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (27), por volta das 5h35, quando o micro-ônibus seguia de Uruará para Santarém. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção ao atravessar a ponte, fazendo com que o veículo saísse da pista e despencasse nas águas do rio.

A única sobrevivente é Marinete Caetano Oliveira, mãe do adolescente desaparecido. Ela conseguiu sair do veículo após a queda, foi socorrida inicialmente por um morador da região, recebeu atendimento na Vila de Guaraná e, posteriormente, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que uma equipe especializada do 4º Grupamento Bombeiro Militar (4º GBM) permanece no local realizando buscas pela última vítima e pelo veículo que caiu no rio.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o corpo localizado pelas equipes de busca foi identificado como sendo o do motorista. As buscas continuam para localizar o adolescente de 14 anos", informou a corporação.

Ainda segundo os bombeiros, o corpo encontrado nesta terça-feira será removido para a realização dos procedimentos legais. As operações seguem sendo consideradas de alta complexidade devido à forte correnteza do rio Curuá-Una e à presença de muitas pedras no trecho onde ocorreu o acidente.