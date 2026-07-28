Policial militar e comparsa são presos por desaparecimento

O policial militar Walter Luiz Borges da Silva e Rafael Martins Donza foram presos no último domingo (26) suspeitos pelo desaparecimento de Diogo Wagner Ladislau Vieira. De acordo com a investigação, após o desaparecimento de Diogo, no dia 15 de julho deste ano, os suspeitos tomaram posse do patrimônio da vítima, como uma caminhonete Volkswagen Saveiro, e negociaram indevidamente com terceiros.

A Delegacia de Pessoas Desaparecidas conseguiu cumprir os mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra os investigados. Durante a operação policial, Rafael Donza foi localizado em sua residência, localizada no Edifício San Marco, em Belém.

O policial militar Walter Luiz Borges da Silva, não foi localizado no endereço residencial, mas foi preso no município de Apicum Açu (MA), em ação integrada realizada por equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE/PCPA) e da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. As equipes cumpriram o mandado de prisão temporária e apreenderam uma arma de fogo do tipo pistola, e dois aparelhos celulares, que estava com o investigado.

As investigações reuniram elementos que apontam a participação do policial Walter Silva e Rafael Donza. O policial militar teria intermediado a destinação do veículo da vítima e teria afirmado o assassinato de Diogo motivado por uma suposta dívida. Walter também estaria ameaçando testemunhas e tentando interferir no andamento das investigações. Já Rafael participou na cadeia de posse e ocultação do veículo pertencente à vítima, circunstâncias que justificaram a decretação das medidas cautelares para o aprofundamento das investigações.

O policial militar Walter Silva também foi autuado em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munições de uso permitido e de uso restrito. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência dele, localizada na Avenida São Pedro, no Sideral, foram localizados, no quarto de uso exclusivo do investigado, uma expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, cerca de 5.600 comprimidos de substância aparentando ser drogas sintéticas, 16 invólucros de cocaína, uma grande porção de maconha e 32 unidades de OXI.

Também foram apreendidas diversas embalagens, cinco balanças de precisão, um caderno contendo anotações compatíveis com a comercialização de entorpecentes, um aparelho celular com registro de roubo, carregador de pistola municiado, munições de diversos calibres, caixas de armas de fogo, carregadores, um notebook e outros objetos.

A Polícia Militar informou que a Corregedoria instaurou o Conselho de Disciplina que julgará a permanência do militar na Corporação.