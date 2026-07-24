suspeito de integrar facção criminosa, ‘ben 10’ morre em confronto com a polícia civil em marituba

Um homem conhecido como "Ben 10” morreu durante uma operação da Polícia Civil, no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. A Polícia Civil informa que deflagrou, na quinta-feira (23), a "Operação Escudo de Aço" para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por roubo majorado. Durante a ação, o investigado morreu após reagir à abordagem policial com uma arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Na operação, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e porções de substâncias semelhantes à maconha e à cocaína. Ainda segundo a Polícia Civil, o investigado era apontado como integrante de uma organização criminosa e era investigado por diversos roubos praticados na região de Quatro Bocas e Tomé-Açu. Uma dessas ações criminosas foi um roubo majorado com restrição da liberdade das vítimas, ocorrido em uma fazenda, ocasião em que foram subtraídos R$ 200 mil.

As investigações seguem em andamento para identificar e localizar outros envolvidos. A ação foi realizada por equipes da Superintendência Regional do Salgado, das Delegacias de Quatro Bocas e Tomé-Açu, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).