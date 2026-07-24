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Polícia

Polícia investiga morte de bebê com hematomas em Santarém

O caso será apurado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança, que aguarda o resultado das perícias

O Liberal
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A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 1 ano e 10 meses, ocorrida na noite desta quinta-feira (24), no Hospital Municipal de Santarém, no oeste do Pará (Foto: Arquivo O Liberal)

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 1 ano e 10 meses, ocorrida na noite de quinta-feira (24), no Hospital Municipal de Santarém, no oeste do Pará. Em nota, divulgada nesta sexta-feira (24), a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança (Deaca) de Santarém. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Em entrevista à imprensa local, o delegado Aldeci Magalhães informou que a ocorrência foi apresentada à Polícia Militar, que levou a mãe da criança até a delegacia. Segundo ele, a polícia foi comunicada sobre a morte suspeita após o óbito ser registrado na unidade hospitalar. Segundo o delegado, a criança deu entrada no Hospital Municipal durante a tarde, já apresentando problemas de saúde anteriores. Posteriormente, morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Ainda conforme Aldeci Magalhães, a equipe médica identificou alguns hematomas no corpo da criança. Por esse motivo, o hospital encaminhou uma comunicação à Polícia Civil, que requisitou a realização das perícias necessárias. O delegado informou que esteve na Polícia Científica para conversar com o perito responsável, que se deslocaria até o hospital para iniciar os procedimentos periciais.

A mãe foi ouvida informalmente e contou que a criança vinha apresentando problemas de saúde, como uma alergia e distensão abdominal. Segundo o delegado, essas informações serão analisadas pelo perito para verificar a causa da morte e se os indícios observados pela equipe médica são compatíveis, ou não, com o processo de evolução pós-morte apresentado pela criança.

As informações levantadas nesta fase inicial serão formalizadas e encaminhadas à Deaca, que ficará responsável pela continuidade das investigações. O delegado informou que já manteve contato com a titular da especializada, que dará prosseguimento ao caso. A criança, conforme informou Aldeci Magalhães, ainda não havia sido registrada oficialmente. O delegado também ressaltou que, neste momento, não é possível afirmar a causa da morte. "Estamos tratando como uma morte suspeita. Com o aprofundamento das investigações, poderemos esclarecer a causa da morte e concluir o panorama investigativo", afirmou.

 

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criança de 1 ano e 10 meses morre em hospital de santarém e caso é investigado pela polícia civil

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