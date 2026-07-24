Feirante é morta a tiros em Parauapebas; ex-companheiro é o principal suspeito

A feirante Maria José Dutra Barros, de 46 anos, morreu ao ser atingida por, pelo menos, um tiro no início da tarde desta sexta-feira (24), na Feira do Produtor de Parauapebas, no sudeste do Pará. Ela trabalhava no local vendendo peixes. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro dela.
Conforme o Correio de Carajás, testemunhas relataram que ele teria ido à feira mais cedo, ocasião em que ocorreu uma discussão entre os dois. Pouco tempo depois, o homem retornou ao local, no momento em que Maria atendia um cliente em sua banca.
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Pessoas que presenciaram o crime disseram ainda que houve uma luta corporal entre os dois e, em seguida, o homem atirou contra a vítima, ainda segundo o Correio. Após o crime, ele fugiu em uma motocicleta pelos fundos da feira. Até às 15h30, as autoridades não haviam confirmado a localização do suspeito.
Equipes das polícias Civil e Militar estiveram na cena do crime para os primeiros levantamentos, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a Polícia Civil disse que o feminicídio é investigado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. “As investigações seguem para apurar as circunstâncias e motivação do crime. Perícias foram solicitadas”, comunicou.