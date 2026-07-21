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Mulher é morta a facadas em Belém; suspeito é preso em flagrante por feminicídio

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (20), no bairro de Canudos. Segundo a PM, homem confessou o assassinato e alegou ter agido por ciúmes

O Liberal

21 de julho de 2026 às 08:51

O suspeito de feminicídio foi preso pela PM e autuado em flagrante pela Polícia Civil

O suspeito de feminicídio foi preso pela PM e autuado em flagrante pela Polícia Civil ( Foto: Divulgação | Agência Pará (Imagem ilustrativa) )

Um feminicídio foi registrado no bairro de Canudos, em Belém, na noite de segunda-feira (20). A vítima foi identificada como Luciana Nunes. Ela morreu no local. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil.

A ocorrência foi atendida por militares do 27º BPM. O crime ocorreu em um imóvel na avenida Cipriano Santos. A mulher foi morta a facadas. Além da PM, policiais civis da Divisão de Homicídios também estiveram na cena do crime.

Ainda segundo a PM, o suspeito confessou o crime e alegou que, supostamente, agiu motivado por ciúmes, depois de ler mensagens no celular de Luciana. Ele mora no imóvel onde houve o crime, o que indica que ele pode ter atraído Luciana para o local, o que também ser apurado durante as investigações. Os peritos apreenderam duas facas no local.

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Em nota, a Polícia Militar do Pará informa que prendeu nesta segunda-feira (20) um suspeito de feminicídio no bairro Canudos, em Belém. Os agentes foram acionados via Ciop (Centro Integrado de Operações) após o fato e prenderam o homem em flagrante. Ele foi apresentado na DEAM ( Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher ) para os procedimentos legais. A perícia e a remoção do corpo foram acionadas.

Já a Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

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