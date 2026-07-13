Feminicídio: mulher é morta a facadas em Ourilândia do Norte; ex-companheiro é suspeito do crime

Uma mulher identificada como Lorrayne Martins Alencar, de idade não divulgada, foi morta com golpe de faca no peito, no fim da tarde desse domingo (12), durante uma confraternização no PA Maria Preta, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. A informação foi confirmada pela Polícia Civil (PC), que já identificou o suspeito, que seria ex-companheiro da vítima.

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Segundo informações do Fato Regional, o feminicídio teria acontecido durante uma discussão entre a vítima e o suspeito. A briga escalou para agressões físicas e, antes que testemunhas pudessem intervir, o homem esfaqueou a mulher. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Ainda não há confirmação de quantas pessoas presenciaram o crime no evento. O feminicídio provocou grande comoção entre moradores do município. O suspeito deixou o local logo após o ocorrido. A Polícia Militar (PM) também foi acionada e, junto a agentes da PC, realizou buscas pelo homem na área, mas ele não foi localizado. A perícia não confirmou a quantidade de facadas.

A Polícia Civil informou que o feminicídio é investigado pela Delegacia de Ourilândia do Norte. "Equipes trabalham para localizar o suspeito, que já foi identificado. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, diz a nota da PC. As circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas.

Uma foto que circula nas redes sociais mostra um cenário de crime violento. A vítima aparece com um vestido preto longo, caída no chão de um ambiente interno de alvenaria inacabada e próxima a uma cama. A imagem mostra sangue no braço da mulher e no piso. Ela estava com a cabeça e parte da coluna escorada na parede.