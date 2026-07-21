Suspeito de feminicídio em Igarapé-Açu, ‘Dedê’ morre em confronto com a PM

Ele também era investigado pela prática de extorsão relacionada à “taxa do crime” no município

Suspeito de feminicídio, “Dedê” morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21), em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará ( Foto: Foto: Reprodução | Redes sociais )

Suspeito de feminicídio, “Dedê” morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21), em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A vítima do crime foi a namorada dele, Maria Lelian Nunes Garcia, de 36 anos. O crime ocorreu durante a madrugada.

Em nota, a Polícia Militar informa que as equipes que realizavam diligências para localizar o suspeito foram recebidas a tiros. Houve reação "à injusta agressão", o suspeito foi atingido, socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, acrescentou a corporação. A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, responsável pelos procedimentos legais.

Também em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Igarapé-Açu. Segundo informações preliminares, a vítima foi alvo de disparo de arma de fogo durante uma discussão com o seu companheiro e morreu ainda no local.