QUA · 28 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUA · 28 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

CONFRONTO

Suspeito de feminicídio em Igarapé-Açu, ‘Dedê’ morre em confronto com a PM

Ele também era investigado pela prática de extorsão relacionada à “taxa do crime” no município

O Liberal

21 de julho de 2026 às 11:44

Suspeito de feminicídio, “Dedê” morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21), em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará

Suspeito de feminicídio, “Dedê” morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21), em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará ( Foto: Foto: Reprodução | Redes sociais )

Suspeito de feminicídio, “Dedê” morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21), em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A vítima do crime foi a namorada dele, Maria Lelian Nunes Garcia, de 36 anos. O crime ocorreu durante a madrugada.

Em nota, a Polícia Militar informa que as equipes que realizavam diligências para localizar o suspeito foram recebidas a tiros. Houve reação "à injusta agressão", o suspeito foi atingido, socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, acrescentou a corporação. A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, responsável pelos procedimentos legais.

Também em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Igarapé-Açu. Segundo informações preliminares, a vítima foi alvo de disparo de arma de fogo durante uma discussão com o seu companheiro e morreu ainda no local.

Durante as diligências, o suspeito, que também era investigado pela prática de extorsão relacionada à “taxa do crime” no município, reagiu a uma abordagem feita pela Polícia Militar e morreu durante confronto. Uma arma de fogo sem numeração aparente e munições foram apreendidas com o suspeito e entregues na unidade policial para serem periciadas.

Assuntos relacionados

suspeito de feminicídio em igarapé-açu, ‘dedê’ morre em confronto com a pm
jornal amazônia