Mulher suspeita de jogar óleo quente na cunhada é apresentada à Polícia Civil em Santarém

Uma mulher de 34 anos, suspeita de jogar óleo quente na própria cunhada durante um desentendimento familiar, foi apresentada na madrugada desta sexta-feira (24) à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi socorrida e permanece internada.

Em entrevista ao portal Encontro das Águas, a suspeita apresentou sua versão sobre o ocorrido. Ela contou que estava em casa com a mãe, consumindo bebida alcoólica, quando seu irmão chegou ao local e passou a agredi-la. A mulher afirmou que o irmão atirou uma pedra, que atingiu seu filho de 2 anos, que estava dormindo na cama.

Ainda de acordo com a suspeita, em seguida a esposa do irmão - a mulher que ficou ferida e está hospitalizada - também a agrediu. "Ela veio me agredindo. Primeiro, me jogou no chão. Não fiz nada. Quis me agredir de novo. Eu reagi com óleo quente mesmo na cara dela", disse.

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O sargento Teles, do 35º Batalhão da Polícia Militar (35º BPM), informou que a ocorrência foi motivada por um desentendimento entre familiares. Segundo o policial, a vítima foi atingida por óleo quente e encaminhada para atendimento médico. Ele informou que a mulher está em estado estável, mas disse não ter informações sobre a gravidade das queimaduras.