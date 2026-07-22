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Polícia

Lancha escolar naufraga em Santarém; 11 pessoas foram resgatadas

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o veículo aquático se deslocava para Santarém para passar por manutenção

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o momento em que as vítimas são resgatadas após o naufrágio da embarcação. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Onze pessoas foram resgatadas com vida após o naufrágio de uma lancha escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Santarém, na manhã desta quarta-feira (22), no rio Arapiuns, próximo à comunidade Ponta Grossa, no oeste do Pará. A embarcação seguia para Santarém para passar por manutenção quando afundou. A Marinha do Brasil confirmou o caso e informou que instaurou um inquérito para apurar as causas e as circunstâncias do acidente.

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O caso foi registrado na Praia do Fama

Nas redes sociais, vídeos do caso foram compartilhados e mostram o momento em que as vítimas são socorridas. Pelas imagens, é possível vê-las se segurando em uma embarcação para não afundar no rio. “Tem várias crianças”, diz a cinegrafista amadora.

"A Marinha do Brasil (MB) informa que tomou conhecimento, na manhã desta quarta-feira (22), do naufrágio da lancha escolar "Caminhos da Escola", pertencente à Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Santarém (PA). A embarcação suspendeu da comunidade de Mentae, no rio Arapiuns, com destino ao município de Santarém, e naufragou nas proximidades da comunidade de Ponta Grossa, no mesmo rio. No momento do acidente, encontravam-se 11 pessoas a bordo”, explicou a nota.

Ainda segundo a Marinha, de acordo com as informações apuradas até o início da noite da quarta-feira, não houve mortes, desaparecidos ou indícios de poluição hídrica decorrente do sinistro. “As causas e circunstancias do acidente serão apuradas em Inquérito sobre Acidentes e Fatos a Navegação (IAFN), instaurado pela Capitania Fluvial de Santarém”, detalhou a nota.

A Marinha do Brasil também destacou que coloca à disposição da sociedade o telefone 185 (Disque Emergências Marítimas e Fluviais) e o contato da Capitania Fluvial de Santarém, (93) 99003-1762, para o recebimento de informações sobre qualquer situação que possa comprometer a salvaguarda da vida humana nas vias navegáveis e no mar, a segurança da navegação ou que represente risco de poluição ambiental.

Semed

Em nota, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que a embarcação se deslocava para Santarém para passar por manutenção. E também afirmou que todos os ocupantes foram resgatados com vida e passam bem. “A Semed esclarece que as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelos órgãos competentes”, acrescenta a nota.

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