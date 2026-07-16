Brigadistas salvam casal de idosos de rabeta que naufragava em Afuá

Um casal foi resgatado na manhã desta quarta-feira (15) por brigadistas após a embarcação em que estavam, do tipo rabeta, naufragar no rio Afuá, no arquipélago do Marajó. De acordo com informações do portal Marajó Notícias, o incidente ocorreu por volta das 9h.
Durante o serviço de plantão, os agentes do Corpo de Bombeiros avistaram a rabeta parcialmente submersa nas proximidades da cidade de Afuá e iniciaram imediatamente a operação de resgate.
O casal de idosos foi retirado da água com segurança graças à rápida atuação do Corpo de Bombeiros. A ação dos brigadistas evitou que o acidente tivesse consequências mais graves. Após o resgate, o casal foi encaminhado à Unidade Mista de Saúde de Afuá, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
Sobre a segurança marítima para pequenas embarcações, como rabetas, as autoridades sempre reforçam a importância de medidas preventivas para reduzir o risco de acidentes.
Dentre as principais recomendações estão o uso de colete salva-vidas por todos os ocupantes, a verificação das condições da embarcação antes da saída, o respeito ao limite de passageiros e de carga, além de evitar a navegação durante condições climáticas adversas.
Também é recomendado que o condutor tenha conhecimento do trajeto e mantenha equipamentos básicos de segurança a bordo, o que pode ser decisivo em situações de emergência.