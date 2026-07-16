Brigadistas salvam casal de idosos de rabeta que naufragava em Afuá

Equipe do Corpo de Bombeiros salvou casal de idosos que sofreu naufrágio de uma rabeta no rio Afuá, na manhã desta quarta-feira (15). ( Foto: Reprodução Redes Sociais )

Um casal foi resgatado na manhã desta quarta-feira (15) por brigadistas após a embarcação em que estavam, do tipo rabeta, naufragar no rio Afuá, no arquipélago do Marajó. De acordo com informações do portal Marajó Notícias, o incidente ocorreu por volta das 9h.

Durante o serviço de plantão, os agentes do Corpo de Bombeiros avistaram a rabeta parcialmente submersa nas proximidades da cidade de Afuá e iniciaram imediatamente a operação de resgate.

O casal de idosos foi retirado da água com segurança graças à rápida atuação do Corpo de Bombeiros. A ação dos brigadistas evitou que o acidente tivesse consequências mais graves. Após o resgate, o casal foi encaminhado à Unidade Mista de Saúde de Afuá, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Sobre a segurança marítima para pequenas embarcações, como rabetas, as autoridades sempre reforçam a importância de medidas preventivas para reduzir o risco de acidentes.

Dentre as principais recomendações estão o uso de colete salva-vidas por todos os ocupantes, a verificação das condições da embarcação antes da saída, o respeito ao limite de passageiros e de carga, além de evitar a navegação durante condições climáticas adversas.