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Condenado por estupro de vulnerável é preso durante ação integrada da polícia em Santarém

Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para os procedimentos legais

O Liberal

21 de julho de 2026 às 22:56

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta terça-feira (21), em Santarém, no oeste do Pará, durante uma ação integrada entre os setores de inteligência das forças de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 9h15, equipes do 3º Batalhão receberam informações repassadas pelo trabalho conjunto entre o Núcleo Regional de Inteligência (NRI/Santarém), a Agência de Inteligência do CPR-I (AII/CPR-I) e o Grupo de Capturas da Polícia Federal (GCAP/PF) sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o acusado.

Após consulta aos sistemas, foi confirmado que havia um mandado expedido pela Vara Única da Comarca de Prainha em decorrência de condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. A sentença já havia transitado em julgado, ou seja, não cabia mais recurso.

Segundo a PM, o homem foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Santarém para os procedimentos legais e, posteriormente, ficará à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.

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