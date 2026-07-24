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Mulher morre após moto colidir com ônibus no Paar, em Ananindeua, nesta sexta-feira

Uma outra mulher também ficou ferida e foi encaminhada para o hospital

O Liberal

24 de julho de 2026 às 09:25

Modificado em 24 de julho de 2026 às 11:07

O acidente com vítima morta ocorreu no canteiro central do Paar, em Ananindeua, nesta sexta-feira

O acidente com vítima morta ocorreu no canteiro central do Paar, em Ananindeua, nesta sexta-feira ( Foto: Foto: Reprodução/TV Liberal )

Uma motociclista morreu em um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (24), no município de Ananindeua. O acidente ocorreu no canteiro central do Paar. A vítima, uma mulher, morreu na hora. Uma outra mulher ficou ferida e foi encaminhada para um hospital.

Elas estavam em uma motocicleta. O acidente, por volta das 5h40, também envolveu um ônibus BRT Metropolitano. Segundo a TV Liberal, a condutora da motocicleta tentou ultrapassar o veículo. Mas colidiu contra o canteiro central da avenida. E, com o impacto da batida, a condutora perdeu o controle do veículo. Ela caiu e, junto com a motocicleta, foi parar debaixo do ônibus.

A vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, não utilizava capacete de segurança. A outra passageira que também ocupava a motocicleta sofreu ferimentos. Ela recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Assim como a condutora, ela também não usava o equipamento de proteção obrigatório no momento do acidente. Ambas ainda não foram identificadas.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informa que, na madrugada desta sexta-feira, (24), por volta das 5h30, ocorreu um acidente de trânsito na Arterial 5B. Segundo informações, a motociclista tentou uma ultrapassagem pela ciclofaixa, perdeu o controle e caiu sob a dianteira de um ônibus BRT. A vítima morreu no local. A passageira da moto teve ferimentos leves e foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Metropolitano. A motocicleta foi apresentada na Seccional do Paar e o caso registrado para investigação.

Também em nota, a Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma motocicleta. O condutor do ônibus se apresentou espontaneamente à Seccional da Cidade Nova, onde prestou esclarecimentos e foi liberado. Duas mulheres estavam na motocicleta. Uma morreu no local, e a outra foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações, que ficarão sob responsabilidade da Seccional do Paar.

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