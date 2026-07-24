Mulher morre após moto colidir com ônibus no Paar, em Ananindeua, nesta sexta-feira

Uma motociclista morreu em um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (24), no município de Ananindeua. O acidente ocorreu no canteiro central do Paar. A vítima, uma mulher, morreu na hora. Uma outra mulher ficou ferida e foi encaminhada para um hospital.

Elas estavam em uma motocicleta. O acidente, por volta das 5h40, também envolveu um ônibus BRT Metropolitano. Segundo a TV Liberal, a condutora da motocicleta tentou ultrapassar o veículo. Mas colidiu contra o canteiro central da avenida. E, com o impacto da batida, a condutora perdeu o controle do veículo. Ela caiu e, junto com a motocicleta, foi parar debaixo do ônibus.

A vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, não utilizava capacete de segurança. A outra passageira que também ocupava a motocicleta sofreu ferimentos. Ela recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Assim como a condutora, ela também não usava o equipamento de proteção obrigatório no momento do acidente. Ambas ainda não foram identificadas.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informa que, na madrugada desta sexta-feira, (24), por volta das 5h30, ocorreu um acidente de trânsito na Arterial 5B. Segundo informações, a motociclista tentou uma ultrapassagem pela ciclofaixa, perdeu o controle e caiu sob a dianteira de um ônibus BRT. A vítima morreu no local. A passageira da moto teve ferimentos leves e foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Metropolitano. A motocicleta foi apresentada na Seccional do Paar e o caso registrado para investigação.