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Polícia

Mototaxista é assassinado com tiros na cabeça em Icoaraci, ao final da tarde desta quinta-feira (23)

Mototaxista morreu no meio da rua sem a chance de ser socorrido

O Liberal
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Mototaxista identificado como Teté foi assassinado no meio da rua no distrito de Icoaraci. (Reprodução Redes sociais)

Um mototaxista identificado pelo apelido de Teté foi assassinado ao final da tarde desta quinta-feira (23), no distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo testemunhas, a vítima estava em um ponto de mototaxi, quando chegaram dois homens em uma moto e dispararam a queima-roupa. O mototaxista foi atingido por vários tiros e morreu no local sem chance de ser socorrido.

O crime ocorreu nas proximidades da Feira de Icoaraci, na travessa Moura Carvalho, no bairro da Campina de Icoaraci. Testemunhas contaram que o homem foi atingido pelos primeiros tiros, caiu no asfalto e depois foi executado no meio da rua. Um dos tiros teria atingido a cabeça do mototaxista. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos criminosos. O Grupo Liberal apura mais informações com os órgãos competentes.

A Polícia Militar do Pará informou que foi acionada, na tarde desta quinta-feira (23), para atender a uma ocorrência de homicídio em Icoaraci. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um suspeito ainda não identificado.

"Equipes da PM isolaram a área e acionaram a Polícia Civil e a Polícia Científica, responsáveis pelos procedimentos periciais e pela investigação do caso. Diligências seguem em andamento para identificar e localizar o autor do crime".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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