Mototaxista é assassinado com tiros na cabeça em Icoaraci, ao final da tarde desta quinta-feira (23)

Um mototaxista identificado pelo apelido de Teté foi assassinado ao final da tarde desta quinta-feira (23), no distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo testemunhas, a vítima estava em um ponto de mototaxi, quando chegaram dois homens em uma moto e dispararam a queima-roupa. O mototaxista foi atingido por vários tiros e morreu no local sem chance de ser socorrido.

O crime ocorreu nas proximidades da Feira de Icoaraci, na travessa Moura Carvalho, no bairro da Campina de Icoaraci. Testemunhas contaram que o homem foi atingido pelos primeiros tiros, caiu no asfalto e depois foi executado no meio da rua. Um dos tiros teria atingido a cabeça do mototaxista. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos criminosos. O Grupo Liberal apura mais informações com os órgãos competentes.

A Polícia Militar do Pará informou que foi acionada, na tarde desta quinta-feira (23), para atender a uma ocorrência de homicídio em Icoaraci. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um suspeito ainda não identificado.

"Equipes da PM isolaram a área e acionaram a Polícia Civil e a Polícia Científica, responsáveis pelos procedimentos periciais e pela investigação do caso. Diligências seguem em andamento para identificar e localizar o autor do crime".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.