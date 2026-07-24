‘Du’ morre em confronto com a PM em Santo Antônio do Tauá

Durante a ação, os PMs também apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira, dois cartuchos deflagrados, porções de substância análoga a oxi, uma balança de precisão e diversos sacos para guardar entorpecentes ( Foto: Foto: Reprodução | Correio Paraense News )

Um homem conhecido como "Du" morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira, em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. A PM informou que os agentes receberam informações de que o suspeito estaria armado e vendendo drogas na rua Magalhães Barata.

No endereço indicado, os militares disseram que o suspeito atirou contra a viatura, atingindo o compartimento de custódia do veículo (xadrez). Os policiais revidaram. Ainda segundo o Correio Paraense News, o suspeito correu para uma residência, de onde fez um novo disparo. Houve reação. Após o confronto, ele foi encontrado caído e com uma arma de fogo na mão, ainda conforme os militares.

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Os policiais o levaram ao hospital municipal de Santo Antônio do Tauá, onde a equipe constatou a morte dele. Ainda segundo a PM, o suspeito possuía antecedentes por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Durante a operação, os policiais também apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira, dois cartuchos deflagrados, porções de substância análoga a oxi, uma balança de precisão e diversos sacos para guardar entorpecentes.

Em nota, a Polícia Militar informa que, na quinta-feira (23), equipes do 12º Batalhão apuravam denúncias de tráfico de drogas em uma residência, no município de Santo Antônio do Tauá. Durante a ação, o suspeito efetuou disparos contra os policiais, que reagiram à agressão. O homem foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.