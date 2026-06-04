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Polícia

Adolescente morre após motocicleta colidir com viatura da PM em Santo Antônio do Tauá

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição realizava o acompanhamento tático de um homem quando houve a batida com a moto

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a motocicleta em que a vítima e um outro adolescente estavam e que colidiu com a viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Cristian Denni Dantas da Silva, de 16 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar na noite de quarta-feira (3/6), na esquina da Rua Francisco Rodrigues com a Rua Major Cornélio, em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. De acordo com a PM, uma guarnição fazia o acompanhamento tático de um homem quando a motocicleta em que Cristian estava, junto com um adolescente de 17, colidiu contra o automóvel da corporação.

Conforme a polícia, uma guarnição havia recebido a informação de que um homem, que conduzia uma motocicleta de cor branca, estaria na Rua 30 de Junho ostentando uma arma de fogo na cintura. A partir das informações repassadas, os agentes localizaram um homem com as mesmas características e foram atrás dele. Foi então que a PM acompanhou o suspeito.

No momento em que os policiais tentavam alcançar o suspeito, uma moto Honda Biz, na qual estavam Cristian e o outro jovem, colidiu com a viatura. Com o impacto, os dois foram arremessados contra o chão.

Os jovens e um soldado da Polícia Militar, que relatou dores no braço devido à batida dos veículos, foram socorridos até o Hospital Municipal de Santo Antônio do Tauá. Entretanto, Cristian não resistiu aos ferimentos. O outro adolescente que estava com ele na moto segue internado. Por enquanto, o estado de saúde atualizado do segundo adolescente é desconhecido.

Segundo a Polícia Militar, os dois estavam sem capacete e não possuíam habilitação. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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