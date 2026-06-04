Adolescente morre após motocicleta colidir com viatura da PM em Santo Antônio do Tauá

Cristian Denni Dantas da Silva, de 16 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar na noite de quarta-feira (3/6), na esquina da Rua Francisco Rodrigues com a Rua Major Cornélio, em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. De acordo com a PM, uma guarnição fazia o acompanhamento tático de um homem quando a motocicleta em que Cristian estava, junto com um adolescente de 17, colidiu contra o automóvel da corporação.

Conforme a polícia, uma guarnição havia recebido a informação de que um homem, que conduzia uma motocicleta de cor branca, estaria na Rua 30 de Junho ostentando uma arma de fogo na cintura. A partir das informações repassadas, os agentes localizaram um homem com as mesmas características e foram atrás dele. Foi então que a PM acompanhou o suspeito.

No momento em que os policiais tentavam alcançar o suspeito, uma moto Honda Biz, na qual estavam Cristian e o outro jovem, colidiu com a viatura. Com o impacto, os dois foram arremessados contra o chão.

Os jovens e um soldado da Polícia Militar, que relatou dores no braço devido à batida dos veículos, foram socorridos até o Hospital Municipal de Santo Antônio do Tauá. Entretanto, Cristian não resistiu aos ferimentos. O outro adolescente que estava com ele na moto segue internado. Por enquanto, o estado de saúde atualizado do segundo adolescente é desconhecido.

Segundo a Polícia Militar, os dois estavam sem capacete e não possuíam habilitação. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.