Grupo é preso durante operação em fazenda ligada ao tráfico internacional de drogas no Marajó
Suspeitos teriam ligação com outro grupo criminoso preso no dia 28 de maio
Quatro homens foram presos pela Polícia Militar durante uma operação realizada na Fazenda Bela Vista, na zona rural de Soure, no arquipélago do Marajó. Segundo a corporação, os suspeitos estariam ligados a um grupo criminoso investigado por utilizar a propriedade para atividades relacionadas ao tráfico internacional de drogas.
De acordo com a PM, as prisões ocorreram na tarde de terça-feira (2), quando os homens foram flagrados na área da fazenda. Os detidos foram identificados como João Vitor Nogueira Nascimento, Procópio da Silva Ribeiro, Gabriel Freitas Nascimento e Emerson Vale dos Passos.
Conforme o relatório policial, João Vitor e Procópio atuavam como caseiros da propriedade. Já Gabriel seria responsável pela logística do grupo e pela comunicação com o advogado dos investigados presos em uma operação anterior. Emerson, por sua vez, teria realizado o transporte de pessoas e materiais entre Soure e a fazenda por meio de uma embarcação.
A Polícia Militar informou que os suspeitos foram capturados sob suspeita de envolvimento em uma invasão à sede da fazenda e de prestar apoio a integrantes de uma organização criminosa presa no último dia 28 de maio. Em razão da distância da propriedade e das dificuldades de acesso, os detidos permaneceram na área até serem conduzidos para apresentação à autoridade policial.
Durante as buscas realizadas nesta quarta-feira (3), os policiais localizaram 48 tambores contendo solvente hidrocarboneto, substância utilizada na produção de pasta base de cocaína. Segundo a PM, a quantidade encontrada poderia ser empregada na fabricação de aproximadamente 2,4 toneladas da droga, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 100 milhões ao crime organizado.
Por causa das dificuldades logísticas para transporte do material, 47 tambores foram incinerados no local. Um deles foi preservado e encaminhado para a delegacia, juntamente com uma lancha de alumínio, um motor de popa de 30 HP e quatro aparelhos celulares apreendidos durante a operação.
O caso segue sob investigação para apurar a participação dos suspeitos e a possível utilização da fazenda como base para o armazenamento e processamento de drogas destinadas ao tráfico internacional.
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