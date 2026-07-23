Jovem é encontrado morto em zona rural de Moju
Vítima identificada pelo nome Nil foi encontrada com várias marcas de disparos de arma de fogo
Um jovem morador de Moju foi encontrado morto na manhã da última quarta-feira (22/07), nas proximidades da Vila Água Azul, zona rural do município de Moju, no nordeste do Pará. A vítima identificada pelo prenome Nil, conhecido na região e morador da Vila Sococo, zona rural de Moju.
O corpo apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela Polícia Civil de Moju para esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.
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