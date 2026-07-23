Jovem é encontrado morto em zona rural de Moju

Um jovem morador de Moju foi encontrado morto na manhã da última quarta-feira (22/07), nas proximidades da Vila Água Azul, zona rural do município de Moju, no nordeste do Pará. A vítima identificada pelo prenome Nil, conhecido na região e morador da Vila Sococo, zona rural de Moju.

O corpo apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela Polícia Civil de Moju para esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.