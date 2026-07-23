QUI · 29 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 29 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

POLÍCIA

PC prende suspeito de matar tucano com tiro de espingarda no Marajó

A prisão aconteceu depois que um fiscal ambiental denunciou o caso e mostrou um vídeo em que mostra Valmir atirando contra a ave

O Liberal

23 de julho de 2026 às 15:04

Modificado em 23 de julho de 2026 às 15:43

A imagem em destaque mostra policiais civis no local onde o suspeito foi preso.

A imagem em destaque mostra policiais civis no local onde o suspeito foi preso. ( Foto: Foto: Reprodução | Redes sociais )

Um homem identificado apenas como Valmir foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (22/7), suspeito de matar um tucano a tiros no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A prisão aconteceu depois que um fiscal ambiental denunciou o caso e mostrou um vídeo em que mostra Valmir atirando com uma espingarda contra ave.

Pela gravação, é possível ver o tucano em cima de uma árvore. Depois de o animal ser baleado e cair do vegetal, a mulher que faz o registro comenta: “sal”. De acordo com as autoridades, ela fez uma montagem de um "pica-pau" e também comentou: “esse meu velho é bom de tiro".

Assim que a Polícia Civil soube do ocorrido, deslocou-se até o local para verificar a situação. Segundo a PC, Valmir apresentou a espingarda e confessou que atirou contra o tucano. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e matar animal silvestre. Na sequência, foi levado para a delegacia do município. Ele segue à disposição do Poder Judiciário.

Punição

A legislação brasileira determina reclusão de dois a quatro anos e multa para quem “portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Com relação ao crime de matar, perseguir, caçar ou apanhar animal silvestre, a punição é de seis meses a um ano.

Assuntos relacionados

polícia
pc
prende
suspeito de matar tucano
tiro
espingarda
marajó
ponta de pedras