PC prende suspeito de matar tucano com tiro de espingarda no Marajó

Um homem identificado apenas como Valmir foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (22/7), suspeito de matar um tucano a tiros no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A prisão aconteceu depois que um fiscal ambiental denunciou o caso e mostrou um vídeo em que mostra Valmir atirando com uma espingarda contra ave.
Pela gravação, é possível ver o tucano em cima de uma árvore. Depois de o animal ser baleado e cair do vegetal, a mulher que faz o registro comenta: “sal”. De acordo com as autoridades, ela fez uma montagem de um "pica-pau" e também comentou: “esse meu velho é bom de tiro".
Assim que a Polícia Civil soube do ocorrido, deslocou-se até o local para verificar a situação. Segundo a PC, Valmir apresentou a espingarda e confessou que atirou contra o tucano. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e matar animal silvestre. Na sequência, foi levado para a delegacia do município. Ele segue à disposição do Poder Judiciário.
Punição
A legislação brasileira determina reclusão de dois a quatro anos e multa para quem “portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Com relação ao crime de matar, perseguir, caçar ou apanhar animal silvestre, a punição é de seis meses a um ano.