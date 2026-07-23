PC prende suspeito de matar tucano com tiro de espingarda no Marajó

A prisão aconteceu depois que um fiscal ambiental denunciou o caso e mostrou um vídeo em que mostra Valmir atirando contra a ave

Um homem identificado apenas como Valmir foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (22/7), suspeito de matar um tucano a tiros no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A prisão aconteceu depois que um fiscal ambiental denunciou o caso e mostrou um vídeo em que mostra Valmir atirando com uma espingarda contra ave.

Pela gravação, é possível ver o tucano em cima de uma árvore. Depois de o animal ser baleado e cair do vegetal, a mulher que faz o registro comenta: “sal”. De acordo com as autoridades, ela fez uma montagem de um "pica-pau" e também comentou: “esse meu velho é bom de tiro".

Assim que a Polícia Civil soube do ocorrido, deslocou-se até o local para verificar a situação. Segundo a PC, Valmir apresentou a espingarda e confessou que atirou contra o tucano. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e matar animal silvestre. Na sequência, foi levado para a delegacia do município. Ele segue à disposição do Poder Judiciário.

Punição