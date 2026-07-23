Homem invade casa errada para cobrar ex-companheira e leva terçadadas do dono em Igarapé-Açu

Para a polícia, o homem contou que a ex estava mantendo um relacionamento com um homem que, por acaso, tem o mesmo nome do dono da casa que ele invadiu

A imagem em destaque mostra os facões que o suspeito levava (à esquerda) e ele com as pernas amarradas após brigar com o dono da casa (à direita). ( Foto: Foto: Reprodução | Redes sociais )

João Evangelista Gomes dos Santos, de 49 anos, sofreu golpes de terçado na madrugada desta quinta-feira (23/7) ao invadir uma casa na zona rural de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, ele alegou que estava atrás do atual da ex-companheira e acabou errando o imóvel e sendo agredido pelo proprietário.

A PM soube do ocorrido por volta das 5h25. Os agentes se deslocaram até o local e, ao chegarem ao endereço, encontraram João Evangelista amarrado, com uma lesão na altura do queixo.

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Para a polícia, ele relatou que um traficante, supostamente, estaria atrás da ex-companheira após deixar um cartão do Bolsa Família da mulher com criminosa. Entretanto, a dívida, segundo o relato do homem aos militares, não teria sido paga e, por isso, foi atrás da mulher para quitá-la.

João contou ainda aos policiais que descobriu que a ex estava mantendo um relacionamento com um homem que, por acaso, tem o mesmo nome do dono da casa que ele invadiu. Questionado pela PM, o proprietário afirmou que João estava com uma faca e um terçado e o ameaçou de morte várias vezes. Os dois entraram em luta corporal até que Santos foi imobilizado.