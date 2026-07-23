Homem e mulher são encontrados mortos em área de mata no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Polícia Militar apreendeu um veículo que pode ter sido utilizado no crime; circunstâncias das mortes serão investigadas pela Polícia Civil

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias das mortes de um homem e de uma mulher em Ananindeua ( Foto: Foto | Agência Pará (Imagem Ilustrativa) )

Os corpos de um homem e de uma mulher foram encontrados próximos ao rio Maguari, no Icuí-Guajará, em Ananindeua, na manhã desta quinta-feira (23). Conforme as autoridades, as vítimas apresentavam lesões no pescoço.

O homem apresentava marcas de bala no pescoço e golpes de, provavelmente, facão pelo corpo. Não há informações sobre a identidade das vítimas. E nem sobre o vínculo entre eles. Em nota, a Polícia Militar do Pará informa que foi acionada, na manhã desta quinta-feira (23), após a localização de dois corpos em uma área de mata de Ananindeua.

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Durante buscas dos agentes, um veículo possivelmente utilizado no crime foi apreendido. As polícias Civil e Científica foram acionadas para procedimentos. Diligências estão em andamento para identificar e prender os envolvidos. A PM reforça que informações que auxiliem no caso podem ser repassadas de forma anônima pelo 181.

A Polícia Civil informou, também por meio de nota, que a Delegacia de Homicídios Metropolitana apura o caso. “Segundo informações preliminares, os corpos foram encontrados em uma área de mata, com lesões no pescoço. Perícias foram solicitadas, e equipes policiais trabalham para identificar a autoria e a motivação do crime. Informações que possam contribuir com a apuração do caso podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido”, comunicou.