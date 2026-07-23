Motorista morre após carro cair em rio na BR-155, em Eldorado dos Carajás; passageiro sobrevive

Um caminhão, ainda não localizado, teria fechado o veículo e provocado o acidente

Motorista morre após carro cair em rio na BR-155, em Eldorado dos Carajás; passageiro sobrevive. ( Foto: Reprodução/ Correio de Carajás )

Um homem morreu e outro ficou ferido após um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quarta-feira (22), na BR-155, nas proximidades da Vila Tancredo Neves, em Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 17h32. O motorista do veículo, identificado como Valderir Alencar Sousa, de 45 anos, ficou preso às ferragens depois que o carro caiu em um rio às margens da rodovia e morreu ainda no local. O passageiro, Elton Lopes Faro, de 20 anos, conseguiu sair do veículo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás.

De acordo com o relato de Elton à polícia, ele viajava de Ourém para Parauapebas acompanhado do tio, que conduzia o automóvel, quando o veículo teria sido fechado por um caminhão. Com a manobra, o motorista perdeu o controle da direção, rompeu o guard-rail da ponte e caiu no rio.

Após ser acionada pelo Samu, a Polícia Militar foi até o local e encontrou o carro completamente submerso. O Corpo de Bombeiros Militar realizou a retirada do corpo de Valderir do interior do veículo.

A Polícia Científica também esteve na área para realizar a perícia e dar início aos procedimentos que irão auxiliar na investigação das circunstâncias do acidente.