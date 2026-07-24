Jovem morre em colisão de motocicletas e dois ficam feridos em Icoaraci

Uma jovem passageira de um mototáxi morreu após uma colisão entre duas motocicletas na noite de quarta-feira (22), na rotatória da Estrada da Maracacuera e da Estrada Velha do Outeiro, no distrito de Icoaraci, em Belém. Os condutores das outras duas motos ficaram feridos.
Os dois veículos colidiram de frente. A jovem - não identificada - sofreu múltiplos ferimentos e morreu no local, antes da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O mototaxista foi socorrido pelo resgate e encaminhado para uma unidade de emergência. O motorista da outra motocicleta, que seguia sozinho, também ficou ferido.
A Polícia Militar esteve no local, isolou a área para garantir a realização dos procedimentos periciais e controlar o fluxo de veículos. A Polícia Científica do Pará também foi acionada para realizar a perícia no local e remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.