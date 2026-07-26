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Motociclista morre após colisão com carreta em Paragominas

O motorista, identificado como Anderson, conduzia uma motocicleta quando colidiu com uma carreta

O Liberal

26 de julho de 2026 às 16:35

A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada

A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada ( Foto: Foto: Reprodução | Redew )

Um motociclista, identificado como Anderson Nabate, morreu em um acidente registrado na manhã deste domingo (26), na rodovia BR-010, nas proximidades do bairro Nagibão, em Paragominas, no sudeste do Pará. O caso foi registrado no trecho do km 150.

Anderson conduzia uma motocicleta quando colidiu com uma carreta. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

O jovem seguia de Ulianópolis para Paragominas no momento do acidente. De acordo com informações iniciais, horas antes do acidente, Anderson havia publicado nas redes sociais imagens do início da viagem.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsáveis pelo atendimento da ocorrência, estiveram no local. Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo.

NOTA DA PC

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso, e recebeu a seguinte nota da Polícia Civil, na noite deste domingo (26): “A Polícia Civil informa que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Seccional de Paragominas. De acordo com informações preliminares, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem indevida e colidiu na traseira de um veículo. Ele morreu ainda no local. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso”.

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