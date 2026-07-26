Mecânico morre em acidente na PA-124 entre Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte

Edinalilson Silva e Silva, conhecido como Zoin, teria ido até a rodovia para realizar o conserto de um veículo e morreu durante o retorno para a oficina

Edinalilson Silva e Silva, conhecido como Zoin, morreu após um acidente na rodovia PA-124, entre os municípios de Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte, na noite do último sábado (26).

Segundo informações preliminares, a vítima era mecânico trabalhava em uma oficina em Garrafão do Norte quando recebeu uma ligação de um cliente informando que o veículo havia apresentado problemas na rodovia. Zoin foi até o local, realizou o reparo e iniciou o retorno.

Antes de seguir viagem, ele teria ligado para a namorada e informado que passaria na oficina para fechá-la e, depois, retornaria para Nova Esperança do Piriá.

Durante o trajeto, o mecânico colidiu com outro veículo que seguia no sentido contrário. Há relatos de que o condutor do outro automóvel teria consumido bebida alcoólica. Essa versão ainda não foi confirmada oficialmente.