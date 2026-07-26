mulher morre após moto atingir cavalo na pa-112, entre bragança e santa luzia do pará

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um acidente registrado, na manhã deste domingo (26), no Pará. O acidente ocorreu no km 18 da comunidade Monte Negro, na rodovia PA-112, entre os municípios de Bragança e Santa Luzia do Pará, no nordeste do Estado.
Ainda segundo informações oriundas do local, as duas trafegavam em uma moto quando o veículo atingiu um cavalo que estava solto na pista. Uma delas morreu no local. A segunda vítima foi socorrida para receber atendimento médico. A mulher que morreu foi identificada parcialmente como Alessandra.
VEJA MAIS:
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Bragança. Duas mulheres estavam em uma motocicleta quando colidiram com um cavalo na pista. Uma delas morreu no local e a outra foi encaminhada para atendimento médico.