TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

MORTE NA ESTRADA

Mulher morre após moto atingir cavalo na PA-112, entre Bragança e Santa Luzia do Pará

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (26), no km 18 da rodovia; a outra ocupante da motocicleta foi socorrida e encaminhada para atendimento médico

O Liberal

26 de julho de 2026 às 13:26

Duas mulheres estavam em uma motocicleta quando colidiram com um cavalo na pista; uma delas morreu no local

Duas mulheres estavam em uma motocicleta quando colidiram com um cavalo na pista; uma delas morreu no local ( Foto: Foto: Reprodução | Formigatracua )

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um acidente registrado, na manhã deste domingo (26), no Pará. O acidente ocorreu no km 18 da comunidade Monte Negro, na rodovia PA-112, entre os municípios de Bragança e Santa Luzia do Pará, no nordeste do Estado.

Ainda segundo informações oriundas do local, as duas trafegavam em uma moto quando o veículo atingiu um cavalo que estava solto na pista. Uma delas morreu no local. A segunda vítima foi socorrida para receber atendimento médico. A mulher que morreu foi identificada parcialmente como Alessandra.

VEJA MAIS:

Motociclista fica ferida após colisão com capivara na BR-308, em Bragança O caso foi registrado na noite de quarta-feira (1º)

Quatro pessoas ficam feridas após acidentes com motocicletas na PA-112, em Bragança O caso foi registrado na noite de domingo (12), envolvendo três motos

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Bragança. Duas mulheres estavam em uma motocicleta quando colidiram com um cavalo na pista. Uma delas morreu no local e a outra foi encaminhada para atendimento médico.

Assuntos relacionados

mulher morre após moto atingir cavalo na pa-112, entre bragança e santa luzia do pará
jornal amazônia