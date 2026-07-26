Mulher morre após moto atingir cavalo na PA-112, entre Bragança e Santa Luzia do Pará

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (26), no km 18 da rodovia; a outra ocupante da motocicleta foi socorrida e encaminhada para atendimento médico

Duas mulheres estavam em uma motocicleta quando colidiram com um cavalo na pista; uma delas morreu no local ( Foto: Foto: Reprodução | Formigatracua )

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um acidente registrado, na manhã deste domingo (26), no Pará. O acidente ocorreu no km 18 da comunidade Monte Negro, na rodovia PA-112, entre os municípios de Bragança e Santa Luzia do Pará, no nordeste do Estado.

Ainda segundo informações oriundas do local, as duas trafegavam em uma moto quando o veículo atingiu um cavalo que estava solto na pista. Uma delas morreu no local. A segunda vítima foi socorrida para receber atendimento médico. A mulher que morreu foi identificada parcialmente como Alessandra.

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