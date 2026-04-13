Quatro pessoas ficam feridas após acidentes com motocicletas na PA-112, em Bragança

Um grave acidente envolvendo três motocicletas deixou quatro pessoas feridas na noite de domingo (12), na rodovia PA-112, nas proximidades da comunidade de Chumucuí, na região do Montenegro, em Bragança, nordeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência teve início após um motociclista sofrer uma queda nas imediações de um balneário. Um casal que passava pelo local, também em uma moto, decidiu parar para prestar socorro à vítima, que permaneceu caída na pista.

No entanto, a falta de sinalização no trecho acabou contribuindo para um novo acidente. Uma terceira motocicleta, que trafegava pela rodovia, não conseguiu perceber a situação a tempo e colidiu com as pessoas que estavam no local prestando ajuda.

Com o impacto, quatro pessoas ficaram feridas. Equipes do 24º Grupamento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para atender à ocorrência. As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foram encaminhadas para unidades de saúde do município.

Duas pessoas foram levadas ao Hospital Santo Antônio, enquanto as outras duas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.