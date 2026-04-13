Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Quatro pessoas ficam feridas após acidentes com motocicletas na PA-112, em Bragança

O caso foi registrado na noite de domingo (12), envolvendo três motos

O Liberal
fonte

Quatro pessoas ficam feridas após acidentes com motocicletas na PA-112, em Bragança. (Foto: Redes Sociais)

Um grave acidente envolvendo três motocicletas deixou quatro pessoas feridas na noite de domingo (12), na rodovia PA-112, nas proximidades da comunidade de Chumucuí, na região do Montenegro, em Bragança, nordeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência teve início após um motociclista sofrer uma queda nas imediações de um balneário. Um casal que passava pelo local, também em uma moto, decidiu parar para prestar socorro à vítima, que permaneceu caída na pista.

No entanto, a falta de sinalização no trecho acabou contribuindo para um novo acidente. Uma terceira motocicleta, que trafegava pela rodovia, não conseguiu perceber a situação a tempo e colidiu com as pessoas que estavam no local prestando ajuda.

Com o impacto, quatro pessoas ficaram feridas. Equipes do 24º Grupamento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para atender à ocorrência. As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foram encaminhadas para unidades de saúde do município.

Duas pessoas foram levadas ao Hospital Santo Antônio, enquanto as outras duas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito

colisão entre motos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto a facadas em Breu Branco dias após deixar presídio

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (13)

14.04.26 12h30

REPÚDIO

Defensoria Pública manifesta repúdio à agressão contra homem em situação de rua em Belém

O órgão classificou a conduta como marcada por “crueldade, desumanização e absoluto desprezo à dignidade humana."

14.04.26 12h12

INVESTIGAÇÃO

Corpo de mulher é encontrado carbonizado em terreno baldio de Jacundá

O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (14)

14.04.26 11h24

HOMICÍDIO

Segurança é encontrado morto com sinais de tortura em Bragança

A vítima, que trabalhava como segurança particular, estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (13)

14.04.26 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de gravar agressão contra homem em situação de rua presta depoimento em Belém

O advogado do suspeito já está na unidade policial e conversa com o delegado

14.04.26 9h53

PRESA

Suspeita de roubar duas turistas em Belém é presa após identificação por videomonitoramento

O assalto ocorreu na avenida Boulevard Castilhos França, nas proximidades da Praça dos Estivadores

14.04.26 7h32

POLÍCIA

Veja tudo o que se sabe sobre o caso de agressão com arma de choque em Belém

Caso envolvendo estudante e homem em situação de rua gerou revolta, investigação policial e reação de autoridades; confira os desdobramentos do caso

13.04.26 23h23

POLÍCIA

Novos vídeos de alunos envolvidos em agressão com taser passam a circular nas redes sociais em Belém

Nas imagens, eles aplicam choques entre si em tom de suposta brincadeira

13.04.26 22h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda