Cliente baleado no bar do Tuna passa por cirurgia e tem intestino religado

Depois de ter a possibilidade de usar bolsa de colostomia por até um ano, Seme Braz Alves Júnior, de 28 anos, teve o intestino religado durante uma cirurgia realizada na tarde desta terça-feira (3). O autônomo, conhecido como DJ Juninho do Barão 3D, foi atingido por um único disparo na região da barriga, que resultou na perda de 70 centímetros do intestino delgado.

O crime ocorreu na noite do dia 22 de outubro, em um bar popular no bairro do Umarizal, em Belém. O tiro partiu da arma do proprietário do estabelecimento, Raymundo José de Souza, conhecido como Tuna. Desde então, ele ficou hospitalizado em estado grave e precisou usar uma bolsa coletora para se manter vivo.

LEIA MAIS:

- Cliente baleado por proprietário de bar do Umarizal pode continuar com bolsa de colostomia por 1 ano

- Cliente é baleado no Bar do Tuna, em Belém

- Cliente baleado por proprietário de bar no Umarizal está internado em estado grave

De acordo com a irmã e advogada da vítima, Camila Meireles Alves, ele precisou se operar após uma complicação de saúde. "O Juninho está no CTI. A cirurgia foi delicada e essas próximas 72 horas serão decisivas por conta do risco cirúrgico", detalhou. Seme Alves havia recebido alta na última sexta-feira, dia 30, mas precisou voltar ao hospital no domingo, dia 1º, após passar mal e sentir náuseas, dores e não sentir apetite.