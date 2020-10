Cliente é baleado no Bar do Tuna, em Belém

Um cliente, que não teve o nome revelado, foi baleado na noite da última quinta-feira (22) no Bar do Tuna, localizado na Viela Célia, no bairro do Umarizal, em Belém. A Polícia Militar (PM) confirmou a ocorrência, apesar de não destacar que a vítima se trata de um cliente do local. Testemunhas oculares, entretanto, garantem que sim. Outro fato apontado pelas testemunhas é de que o acusado pelo tiro seria o dono do local, mas a PM também não confirma a informação. "As testemunhas apenas informaram sobre o fato, mas não sabemos se é proprietário e cliente", explica o órgão, que ainda irá emitir uma nota oficial sobre o caso.

A acusação gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Em alguns comentários, internautas afirmam que o tiro foi provocado por um desentendimento após o susposto proprietário ter riscado o carro de um cliente que estava estacionado no bar. Confira o relato:

N sei se as infos procedem pic.twitter.com/0UblT2O48O — matheus (@mathp1) October 23, 2020

A Redação Integrada de O Liberal tentou contato com o estabelecimento, mas não conseguiu retorno.

Em breve mais informações.