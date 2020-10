Cliente baleado por proprietário de bar no Umarizal está internado em estado grave

Raymundo José de Souza, conhecido como Tuna, proprietário do "Bar do Tuna", foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (23), após atirar em um cliente dentro do estabelecimento. O autônomo Seme Braz Alvez Júnior, de 28 anos, foi baleado com um único tiro na região da barriga, que o fez perder 70 centímetros de intestino delgado e o mantém internado em um hospital da capital paraense em estado grave.

De acordo com uma moradora do local que presenciou a cena, mas preferiu não ser identificada, o único disparo ocorreu por volta das 23h30 de quinta-feira (22), na Viela Célia, no bairro do Umarizal, na capital paraense. A testemunha relatou que, ao ouvir o tiro, se digiriu até a janela do apartamento onde vive e que tem visão direta para o estabelecimento. "Na hora, ouvi uma pessoa gritando: 'Eu acabei de tomar um tiro, eu acabei de tomar um tiro'. Em seguida, surgiu um homem de camisa preta e chapéu branco, gritando atrás dele", relembra a fonte.

Irmã e advogada da vítima, Camila Meireles Alves conta que a situação teve início após um desentendimento entre Tuna e Seme, motivado pela conta no bar. No início deste ano, a vítima constatou, por meio de filmagens do edifício em que morava, que o dono do bar riscava a lataria dos carros que estacionavam na frente do estabelecimento. Após isso, em uma tentativa de conversa, Camila, Seme e Tuna teriam discutido e, a partir disso, os irmãos não frequentaram mais o estabelecimento.

Entretanto, nesta quinta-feira (22), Seme decidiu voltar ao local, acompanhado de um amigo. Ao final, no momento de quitar as despesas, Seme teria dito que não pagaria e que os custos ficariam por conta das avarias feitas em seu carro anteriormente. A partir daí, teve início uma discussão que culminou em um disparo contra Seme. Segundo a irmã, após atirar contra Seme, Raymundo ainda teria dado um chute no rosto do cliente, que estava caído no chão.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela testemunha e pela familiar, Camila, na Seccional de São Brás. Responsável pelo caso, o delegado Everaldo Dias Negrão Junior declarou que Raymundo José, o Tuna, foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Triagem da Marambaia, onde ficou à disposição da Justiça.