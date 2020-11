Cliente baleado por proprietário de bar do Umarizal pode continuar com bolsa de colostomia por 1 ano

Seme Braz Alves Júnior, de 28 anos, pode ter que usar bolsa de colostomia de seis meses a um ano. O autônomo, conhecido como DJ Juninho do Barão 3D, foi atingido por um único disparo na região da barriga, que resultou na perda de 70 centímetros do intestino delgado. O crime ocorreu na noite do dia 22 de outubro, em um bar popular no bairro do Umarizal, em Belém. O tiro partiu da arma do proprietário do estabelecimento, Raymundo José de Souza, conhecido como Tuna. Desde então, ele ficou hospitalizado em estado grave e precisou usar uma bolsa coletora para se manter vivo.

LEIA MAIS:

Cliente é baleado no Bar do Tuna, em Belém

Cliente baleado por proprietário de bar no Umarizal está internado em estado grave

De acordo com a irmã e advogada da vítima, Camila Meireles Alves, o jovem passa por uma cirurgia, na tarde desta terça-feira (3), após uma complicação de saúde. Seme Alves havia recebido alta na última sexta-feira, dia 30, mas precisou voltar ao hospital no domingo, dia 1º, após passar mal e sentir náuseas, dores e não sentir apetite.

"O exame de tomografia apontou que ele estava com obstrução intestinal e que tudo o que ele comia estava ficando dentro dele. Não estava mais saindo nada pela colostomia. Então o médico marcou essa cirurgia de emergência pra contornar a situação. Estamos bastante aflitos com isso, porém, esperançosos e confiantes", relatou Camila.

Agora, a família aguarda a manifestação do Ministério Público do Pará (MPPA). Raymundo José de Souza continua preso preventivamente e aguarda julgamento.

O crime

Seme Braz Alvez Júnior foi atingido por um disparo na barriga após se envolver em uma discussão com o Raymundo José de Souza, na noite de 22 de outubro. A conta do bar teria sido o motivo principal do desentendimento entre vítima e acusado. Ao final da noite, Seme teria dito que não pagaria o que consumiu no local ao lado de um amigo, por já ter flagrado o proprietário do estabelecimento riscando a lataria do seu veículo.

A partir daí, teve início uma discussão que culminou em um disparo contra Seme. Segundo a irmã, após atirar contra o jovem, Raymundo ainda teria dado um chute no rosto do cliente, que estava caído no chão.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Seccional de São Brás. O delegado Everaldo Dias Negrão Junior é responsável pelo caso.