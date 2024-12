Caso Kellen Taynara: quem é a jovem que morreu durante passeio de lancha no Combu

Kellen Taynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) após desaparecer durante um passeio de lancha na região da ilha do Combu, em Belém. A jovem, que trabalhava como consultora de veículos automotivos no bairro do Telégrafo, era mãe de um menino de apenas dois anos chamado João Lucas.

Kellen desapareceu na noite da última segunda-feira (16). O corpo da vítima foi localizado boiando na baía do Guajará por volta das 8h30, quando um homem que praticava canoagem avistou o cadáver e acionou as autoridades. O Grupamento Marítimo Fluvial do Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar a remoção do corpo e encaminhá-lo à Polícia Científica.

O que a família acredita?

Pedro Carvalho, amigo e ex-cunhado da vítima, falou do caso como um crime de assassinato e disse que há controvérsias entre as testemunhas que estavam na lancha durante o passeio, tendo contradições também entre horários reportados.

Pedro, que morava com Kellen, explica que ela foi convidada para o passeio por outro amigo dela. “Desconheço a amizade, e se tinha, devia ser pelas redes sociais. Quero deixar claro que familiares e amigos estão colaborando com a Polícia para que esse crime possa ser reconhecido e quem o cometeu seja punido por isso. A sensação é de revolta e angústia. É muito triste que alguém tão jovem tenha a vida ceifada dessa forma”, afirmou.

O que a polícia diz sobre o caso?

Segundo o Delegado Silvio Garcia, titular da seccional do Guamá, devem ser solicitadas perícias para apurar o que ocorreu dentro do veículo aquático. “Se foi um acidente, a história vai se manter uníssona do início ao fim. Mas cabe a polícia puxar os dados e fazer a perícia de local. A lancha está isolada", informou.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado pela Seccional de São Brás. "Testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicaram.